最旬トレンドパンツ ルアー45個程度&ルアーケース&ルアーボックス　セット ルアー用品

商品の情報 ブランド ジャッカル 商品の状態 やや傷や汚れあり

バス釣りあまり行かなくなったので出品しますトップはたまにやりたいと思いトップルアーは少なめですがスピナーベイトだとジャッカル ドーン等ミノーだとジャッカル リレンジ等ジョイントだとジョインテッドクロー148改Fジャッカル カワシマイキー大小チビタレル等シャッドだとジャッカル dビルシャッド等クランクはosp ブリッツマックスやピーナッツ系フロッグはジャッカル ガバチョ、アイオビーなど釣りよかルアーは二種類ジャッカルは多めですドーン、カワイシマイキー、ガバチョ、ダンクル、デラボール、チビタレル、マイクロタッピーデラクー、dビルシャッド、ビンクシーリレンジ、デラスピン、tn50などです。無名ルアーはないんじゃ無いかなと思いますバラ売はしません、土曜昼まで売れなかったら夕方タックルベリーに持っていく予定です。

