国産品 【〜7/4迄値引】Lue ULTRAHEAVY キャンドルランタン ライト/ランタン

#LueキャンドルランタンLue×ウルトラヘビーのCandle Lanternです。新品未開封です。宅配便60サイズにて丁寧に発送いたします。重量176g。ザックのフロントポケットに雑多に放り込めるサイズのキャンドルランタンは直線と曲線のメリハリが美しいLueらしい一品。真鍮は使えば使うほど味が出る魅力はもちろん炎が内部でわずかに反射して温かく美しい。地面に置いて使っても、ガイラインにぶら下げてもOK。耐熱ゴムの真っ赤なチューブが個性的。たまにはキャンドル持つ余裕を。JerryUkaiの刻印はそんなことを語りかけてくるようです。“迷ったら重い方”これからも自分らしく山を楽しみましょう。高さ:10.5cm幅:7.5cm重量:176g素材:真鍮/ガラス/ステンレスジェリー鵜飼ロウロウマウンテンワークス RawLow Mountain Worksハイトレルデザイン HIGH TAIL DESIGNSアトリエブルーボトル atelier Bluebottleゴッサマーギア Gossamer Gearハイカーズデポ Hikersdepotムーンライトギア moonlightgearウルトラライト ULM16ASIMOCRAFTS アシモクラフツ アシモクラフトINAVANCE インアバンスOLD MOUNTAIN オールドマウンテンGRINDLODGE グラインドロッジThe Arth ざぁ~ッスSOMABITO ソマビトNATUAL MOUNTAIN MONKEYSナチュラルマウンテンモンキーズ neru design works ネルデザインワークスBONFIRE GO OUTSIDEボンファイヤゴーアウトサイド 38explore サーティエイトエクスプローラーMMF エムエムエフBONBONERO ボンボネロHILLS FIELD ヒルズフィールドlockfield equipmentロックフィールドイクイップメント風街道具店Nicetime Mountain Galleryナイスタイムマウンテンギャラリー

