新品即決 エアヴェイパーマックス ナイキ オフホワイト 新品未使用 ブラック　26.5 スニーカー

AirVaporMax Off-White Black

■商品説明■

NIKE OFF WHITE VAPORMAX

サイズ:26.5cm

カラー: black

新品未使用

■ご案内■

ご覧いただきありがとうございます。

プロフィールをお読みになって理解した上で

購入の検討をお願いします。

スムーズにお支払い等出来る方のみお願いします。

変え紐、黒タグ、赤タグ御座います。

全てあります。

箱だししていません

評価の著しく悪い方との

お取引きは出来ませんのでご了承下さい。

すり替え防止の為、返品交換は致しかねますのでご了承の上お願い致します。

Supreme

Nike

off-white

ナイキ

オフホワイト

#NIKE

#VaporMax

#AirVaporMaxOff_WhiteBlack

#offwhite

#balenciaga

#antisocialsocialclub

#gucci

#supreme

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

