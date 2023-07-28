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【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ

商品の説明

CHROME HEARTS｜クロムハーツ
宮　トムフォードサングラス
アイウェア　GITTIN ANY ? -A
【BURBERRY】サングラス MADE IN ITALY
イエローGゴールド✖️黒ブラック
GUCCI アビエーターアイウェア(登坂広臣着用)
3種類レンズ付
80's レイバン ボシュロム社製 USA ヴィンテージ サングラス
アイウェアレザー専用ケース付
超激レア！！教場0 風間公親★木村拓哉使用　同型同色999.9 フォーナインズ☆
イエローゴールドフレア仕様
【訳アリSALE】TOM FORD TF5733-B 008 メガネ スクエア
ユニセックス商品
【大幅値下げ】DIOR eyewear CD LINK サングラス
日本製　正規品美品
【新品】レイバン5398F HAWKEYE ブラック　別途レンズ枠入承ります

MONCLER　ML5141-D 052　メガネ フレーム　ハバナ ゴールド

初期　カート　サングラス　ナンバーナイン
❶購入場所　ユナイテッドアローズ池袋店
⭕️レンズ付デッドストック【PENTAX】丸メガネ/だて眼鏡
　購入時期　2020.1.02日
【希少】デッドストックalain mikliサングラス
　付属品　　❶ギャンティ　購入場所時期記載
【新品未使用】OAKLEY 0OO9244 HOLBROOK (A)
　　　　　　❷アイウェアレザー艶消黒専用ケース
GUCCI サングラス スクエア型
　　　　　　❸新品未使用の替えレンズ2組　
Moncler （モンクレール）サングラス（ML0086） 完全ミラーレンズ
　　　　　　①薄いブルー左右度無し
レイバン　Ray Ban サングラス　RB4259F アジアンフィット 美品
　　　　　　②無色透明　左右度無し　
正規 hyde着 同型 ディオール ロゴ×フェザーテンプル サングラス黒 付属有
　　　　　　②はクロムハーツロゴ付きレンズ
OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ collina メガネ 眼鏡

美品☆箱付き★PRADA サングラス　男女兼用　デカロゴ
使用頻度　　2020年から2021年は
人気ブランド☆マサキマツシマメガネＭＦ－１２３７（新品未使用）
　　　　　　各年間4-5回着用
EFFECTOR　octaver 眼鏡　サングラス
　　　　　　2022-2023は自宅保管
【新品】BLACK FLYS★FLY DELTA Tシャツ フェイスタオルセット

新品 トムフォード TF834 01A FT834 メガネ サングラス
商品状態　　全体的に目立つ傷等無し
TOM FORD トムフォード TF4275 005 バイカラー メガネ
　　　　　　ただフレームに少し小傷有り
【Special】40s 芯なし フレームフランス クラウンパント
　　　　　　フレーム内側擦れ有り
4/25〜発送可 Persolスティーブマックイーン　714-S-M
定価：　　　本体約160,000円
RAYBAN ウェイファーラー RB2140F 601/52 ライトカラー
　　　　　　＋替えレンズ2種 約25,000円
Diorディオール サングラス アイウェア
　　　　　　→合計約185,000円
ヴィンテージ　RODENSTOCK ローデンストック　縁なし　ツーポイント　眼鏡

レイバン RB2140F 901/3F サングラス ウェイファーラー 木村拓哉
モデル：　　GITTIN ANY ? -A
アランミクリ　A0717 22 アシンメトリー
シリアル：　51180526
90s Jean Paul Gaultier サングラス
カラー：　　BK-GP ブラック × ゴールド
パラサイト　ステラ3
レンズ：　　度なしUVカット ブルー
ルイヴィトン Louis Vuitton サングラス
サイズ：　　52□19-145
✨超美品✨999.9　フォーナインズ　サングラス　ラスト1点
　　　　　　フロント横141mm × 縦42mm
【美品】A.D.S.R. SATCHMO 01 サッチモ サングラス 田中樹
　　　　　　レンズ　横52mm × 縦35.5mm
オークリー oakley 未使用 サングラス oo4143 カーボン プリズム
　　　　　　ブリッジ19mm
RayBan アヴィエーター サングラス 美品
　　　　　　テンプル長約145mm
Ray Ban レイバン サングラス　ユニセックス　ブラウン　美品

【正規品】H-FUSION メガネ　度なし　伊達メガネ　エイチフュージョン　眼鏡
　　　　　　
new. サングラス
❷商品説明
【7/2限定】TOMFORD サングラス TF5207 005 男女兼用
合わせやすいベーシックなウェリントン型
ayame general black 黒 金
飾り鋲（カシメ）とサイドにイエローゴールド
TOMFORD トムフォード　TF5468-F 木村拓哉
のパーツを施した高級感ある1本
レイバン／OVAL SOLID EVOLVE
フロントデザインはベーシックですが、
90s OAKLEYサングラス オークリー
サイドはかなり印象的なデザイン！
BALMAIN　バルマン　サングラス　UV対策　aq3368

レイバンサングラス　Ray-Ban 眼鏡　メガネ　ファッション　小物
現在は度無しのブルーレンズをサングラス仕様に
白山眼鏡店　ラウンドクラシック
した状態にてしてあります。
Bottega Veneta ボッテガヴェネタ サングラス
用途により3種類、お好みに合わせてご利用
【ビンテージ】Yves Saint Laurent サーモント メタルフレーム
頂けます。
GUCCI サングラス ケース付き 男女兼用
写真1枚目　木村拓哉さん着用ブルーレンズ入り
Cartier ビンテージ トリニティ 眼鏡 & 本革ケース セット ハーフリム
　　　　　　クロムハーツ アイウェアはイメージ
レイバン　new wayfarer
　　　　　　ですが本品と似たお品物となります。
METRONOME メトロノーム Balloons 調光レンズサングラス
※多岐に渡る使用用途を満たしてくれ資産価値
A.D.S.R SATCHMO サッチモ
　もあるお品物だと思います。
D288X◾️オークリー クロスヘアープリズム サングラス
尚別サイト内同時掲載となります。
no様専用　ayame crown 48　OLV カーキレンズ　サングラス
御購入御検討よろしくお願いいたします。

ヴィンテージ HOYA ESSEL 高級シルバーフレーム ブラックウッド

商品の情報

ブランドクロムハーツ
商品の状態目立った傷や汚れなし

美品 LOUIS VUITTON ヴィトン　パシフィック　サングラス

美品 金子眼鏡 KA-54 BRS 2022年7月購入

メガネ　鼈甲

ポリス POLICE vple68j c.0N40 　564

【美品】金子眼鏡 kc-77 ブラック メガネ

ray ban　サングラス　RB2140-F

ＮＥＷ．ニュー/ニューマンtaftタフト新品タグ付UVカット薄紫サングラス

【入手困難】ALL BLACK WOOD JULIUS TART OPTICAL

トムフォードTF248サングラス今市隆二さん着用ハバナデミ柄メガネ眼鏡イタリア製
CHROME HEARTS｜クロムハーツアイウェア　GITTIN ANY ? -AイエローGゴールド✖️黒ブラック3種類レンズ付アイウェアレザー専用ケース付イエローゴールドフレア仕様ユニセックス商品日本製　正規品美品❶購入場所　ユナイテッドアローズ池袋店　購入時期　2020.1.02日　付属品　　❶ギャンティ　購入場所時期記載　　　　　　❷アイウェアレザー艶消黒専用ケース　　　　　　❸新品未使用の替えレンズ2組　　　　　　　①薄いブルー左右度無し　　　　　　②無色透明　左右度無し　　　　　　　②はクロムハーツロゴ付きレンズ使用頻度　　2020年から2021年は　　　　　　各年間4-5回着用　　　　　　2022-2023は自宅保管商品状態　　全体的に目立つ傷等無し　　　　　　ただフレームに少し小傷有り　　　　　　フレーム内側擦れ有り定価：　　　本体約160,000円　　　　　　＋替えレンズ2種 約25,000円　　　　　　→合計約185,000円モデル：　　GITTIN ANY ? -Aシリアル：　51180526カラー：　　BK-GP ブラック × ゴールドレンズ：　　度なしUVカット ブルーサイズ：　　52□19-145　　　　　　フロント横141mm × 縦42mm　　　　　　レンズ　横52mm × 縦35.5mm　　　　　　ブリッジ19mm　　　　　　テンプル長約145mm　　　　　　❷商品説明合わせやすいベーシックなウェリントン型飾り鋲（カシメ）とサイドにイエローゴールドのパーツを施した高級感ある1本フロントデザインはベーシックですが、サイドはかなり印象的なデザイン！現在は度無しのブルーレンズをサングラス仕様にした状態にてしてあります。用途により3種類、お好みに合わせてご利用頂けます。写真1枚目　木村拓哉さん着用ブルーレンズ入り　　　　　　クロムハーツ アイウェアはイメージ　　　　　　ですが本品と似たお品物となります。※多岐に渡る使用用途を満たしてくれ資産価値　もあるお品物だと思います。尚別サイト内同時掲載となります。御購入御検討よろしくお願いいたします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ

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¥79,999 ¥42,399

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