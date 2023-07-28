【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ

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商品の説明
CHROME HEARTS｜クロムハーツ
宮 トムフォードサングラス
アイウェア GITTIN ANY ? -A
【BURBERRY】サングラス MADE IN ITALY
イエローGゴールド✖️黒ブラック
GUCCI アビエーターアイウェア(登坂広臣着用)
3種類レンズ付
80's レイバン ボシュロム社製 USA ヴィンテージ サングラス
アイウェアレザー専用ケース付
超激レア！！教場0 風間公親★木村拓哉使用 同型同色999.9 フォーナインズ☆
イエローゴールドフレア仕様
【訳アリSALE】TOM FORD TF5733-B 008 メガネ スクエア
ユニセックス商品
【大幅値下げ】DIOR eyewear CD LINK サングラス
日本製 正規品美品
【新品】レイバン5398F HAWKEYE ブラック 別途レンズ枠入承ります
MONCLER ML5141-D 052 メガネ フレーム ハバナ ゴールド
初期 カート サングラス ナンバーナイン
❶購入場所 ユナイテッドアローズ池袋店
⭕️レンズ付デッドストック【PENTAX】丸メガネ/だて眼鏡
購入時期 2020.1.02日
【希少】デッドストックalain mikliサングラス
付属品 ❶ギャンティ 購入場所時期記載
【新品未使用】OAKLEY 0OO9244 HOLBROOK (A)
❷アイウェアレザー艶消黒専用ケース
GUCCI サングラス スクエア型
❸新品未使用の替えレンズ2組
Moncler （モンクレール）サングラス（ML0086） 完全ミラーレンズ
①薄いブルー左右度無し
レイバン Ray Ban サングラス RB4259F アジアンフィット 美品
②無色透明 左右度無し
正規 hyde着 同型 ディオール ロゴ×フェザーテンプル サングラス黒 付属有
②はクロムハーツロゴ付きレンズ
OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ collina メガネ 眼鏡
美品☆箱付き★PRADA サングラス 男女兼用 デカロゴ
使用頻度 2020年から2021年は
人気ブランド☆マサキマツシマメガネＭＦ－１２３７（新品未使用）
各年間4-5回着用
EFFECTOR octaver 眼鏡 サングラス
2022-2023は自宅保管
【新品】BLACK FLYS★FLY DELTA Tシャツ フェイスタオルセット
新品 トムフォード TF834 01A FT834 メガネ サングラス
商品状態 全体的に目立つ傷等無し
TOM FORD トムフォード TF4275 005 バイカラー メガネ
ただフレームに少し小傷有り
【Special】40s 芯なし フレームフランス クラウンパント
フレーム内側擦れ有り
4/25〜発送可 Persolスティーブマックイーン 714-S-M
定価： 本体約160,000円
RAYBAN ウェイファーラー RB2140F 601/52 ライトカラー
＋替えレンズ2種 約25,000円
Diorディオール サングラス アイウェア
→合計約185,000円
ヴィンテージ RODENSTOCK ローデンストック 縁なし ツーポイント 眼鏡
レイバン RB2140F 901/3F サングラス ウェイファーラー 木村拓哉
モデル： GITTIN ANY ? -A
アランミクリ A0717 22 アシンメトリー
シリアル： 51180526
90s Jean Paul Gaultier サングラス
カラー： BK-GP ブラック × ゴールド
パラサイト ステラ3
レンズ： 度なしUVカット ブルー
ルイヴィトン Louis Vuitton サングラス
サイズ： 52□19-145
✨超美品✨999.9 フォーナインズ サングラス ラスト1点
フロント横141mm × 縦42mm
【美品】A.D.S.R. SATCHMO 01 サッチモ サングラス 田中樹
レンズ 横52mm × 縦35.5mm
オークリー oakley 未使用 サングラス oo4143 カーボン プリズム
ブリッジ19mm
RayBan アヴィエーター サングラス 美品
テンプル長約145mm
Ray Ban レイバン サングラス ユニセックス ブラウン 美品
【正規品】H-FUSION メガネ 度なし 伊達メガネ エイチフュージョン 眼鏡
new. サングラス
❷商品説明
【7/2限定】TOMFORD サングラス TF5207 005 男女兼用
合わせやすいベーシックなウェリントン型
ayame general black 黒 金
飾り鋲（カシメ）とサイドにイエローゴールド
TOMFORD トムフォード TF5468-F 木村拓哉
のパーツを施した高級感ある1本
レイバン／OVAL SOLID EVOLVE
フロントデザインはベーシックですが、
90s OAKLEYサングラス オークリー
サイドはかなり印象的なデザイン！
BALMAIN バルマン サングラス UV対策 aq3368
レイバンサングラス Ray-Ban 眼鏡 メガネ ファッション 小物
現在は度無しのブルーレンズをサングラス仕様に
白山眼鏡店 ラウンドクラシック
した状態にてしてあります。
Bottega Veneta ボッテガヴェネタ サングラス
用途により3種類、お好みに合わせてご利用
【ビンテージ】Yves Saint Laurent サーモント メタルフレーム
頂けます。
GUCCI サングラス ケース付き 男女兼用
写真1枚目 木村拓哉さん着用ブルーレンズ入り
Cartier ビンテージ トリニティ 眼鏡 & 本革ケース セット ハーフリム
クロムハーツ アイウェアはイメージ
レイバン new wayfarer
ですが本品と似たお品物となります。
METRONOME メトロノーム Balloons 調光レンズサングラス
※多岐に渡る使用用途を満たしてくれ資産価値
A.D.S.R SATCHMO サッチモ
もあるお品物だと思います。
D288X◾️オークリー クロスヘアープリズム サングラス
尚別サイト内同時掲載となります。
no様専用 ayame crown 48 OLV カーキレンズ サングラス
御購入御検討よろしくお願いいたします。
ヴィンテージ HOYA ESSEL 高級シルバーフレーム ブラックウッド
商品の情報
ブランド
クロムハーツ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
美品 LOUIS VUITTON ヴィトン パシフィック サングラス
美品 金子眼鏡 KA-54 BRS 2022年7月購入
メガネ 鼈甲
ポリス POLICE vple68j c.0N40 564
【美品】金子眼鏡 kc-77 ブラック メガネ
ray ban サングラス RB2140-F
ＮＥＷ．ニュー/ニューマンtaftタフト新品タグ付UVカット薄紫サングラス
【入手困難】ALL BLACK WOOD JULIUS TART OPTICAL
トムフォードTF248サングラス今市隆二さん着用ハバナデミ柄メガネ眼鏡イタリア製
CHROME HEARTS｜クロムハーツアイウェア GITTIN ANY ? -AイエローGゴールド✖️黒ブラック3種類レンズ付アイウェアレザー専用ケース付イエローゴールドフレア仕様ユニセックス商品日本製 正規品美品❶購入場所 ユナイテッドアローズ池袋店 購入時期 2020.1.02日 付属品 ❶ギャンティ 購入場所時期記載 ❷アイウェアレザー艶消黒専用ケース ❸新品未使用の替えレンズ2組 ①薄いブルー左右度無し ②無色透明 左右度無し ②はクロムハーツロゴ付きレンズ使用頻度 2020年から2021年は 各年間4-5回着用 2022-2023は自宅保管商品状態 全体的に目立つ傷等無し ただフレームに少し小傷有り フレーム内側擦れ有り定価： 本体約160,000円 ＋替えレンズ2種 約25,000円 →合計約185,000円モデル： GITTIN ANY ? -Aシリアル： 51180526カラー： BK-GP ブラック × ゴールドレンズ： 度なしUVカット ブルーサイズ： 52□19-145 フロント横141mm × 縦42mm レンズ 横52mm × 縦35.5mm ブリッジ19mm テンプル長約145mm ❷商品説明合わせやすいベーシックなウェリントン型飾り鋲（カシメ）とサイドにイエローゴールドのパーツを施した高級感ある1本フロントデザインはベーシックですが、サイドはかなり印象的なデザイン！現在は度無しのブルーレンズをサングラス仕様にした状態にてしてあります。用途により3種類、お好みに合わせてご利用頂けます。写真1枚目 木村拓哉さん着用ブルーレンズ入り クロムハーツ アイウェアはイメージ ですが本品と似たお品物となります。※多岐に渡る使用用途を満たしてくれ資産価値 もあるお品物だと思います。尚別サイト内同時掲載となります。御購入御検討よろしくお願いいたします。
商品の情報
ブランド
クロムハーツ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ
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50分钟前
【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ
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(税込) 送料込み
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商品の情報
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小物
サングラス/メガネ
あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
2d143
1474
本人確認済
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【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ
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