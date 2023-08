【特別訳あり特価】 あ様専用‼️クロムハーツ★GITTIN ANY ? -A3種類レンズ付G✖️黒 サングラス/メガネ

CHROME HEARTS|クロムハーツ

CHROME HEARTS|クロムハーツアイウェア GITTIN ANY ? -AイエローGゴールド✖️黒ブラック3種類レンズ付アイウェアレザー専用ケース付イエローゴールドフレア仕様ユニセックス商品日本製 正規品美品❶購入場所 ユナイテッドアローズ池袋店 購入時期 2020.1.02日 付属品 ❶ギャンティ 購入場所時期記載 ❷アイウェアレザー艶消黒専用ケース ❸新品未使用の替えレンズ2組 ①薄いブルー左右度無し ②無色透明 左右度無し ②はクロムハーツロゴ付きレンズ使用頻度 2020年から2021年は 各年間4-5回着用 2022-2023は自宅保管商品状態 全体的に目立つ傷等無し ただフレームに少し小傷有り フレーム内側擦れ有り定価: 本体約160,000円 +替えレンズ2種 約25,000円 →合計約185,000円モデル: GITTIN ANY ? -Aシリアル: 51180526カラー: BK-GP ブラック × ゴールドレンズ: 度なしUVカット ブルーサイズ: 52□19-145 フロント横141mm × 縦42mm レンズ 横52mm × 縦35.5mm ブリッジ19mm テンプル長約145mm ❷商品説明合わせやすいベーシックなウェリントン型飾り鋲(カシメ)とサイドにイエローゴールドのパーツを施した高級感ある1本フロントデザインはベーシックですが、サイドはかなり印象的なデザイン!現在は度無しのブルーレンズをサングラス仕様にした状態にてしてあります。用途により3種類、お好みに合わせてご利用頂けます。写真1枚目 木村拓哉さん着用ブルーレンズ入り クロムハーツ アイウェアはイメージ ですが本品と似たお品物となります。※多岐に渡る使用用途を満たしてくれ資産価値 もあるお品物だと思います。尚別サイト内同時掲載となります。御購入御検討よろしくお願いいたします。

