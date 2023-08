Thoreau オリジナル テーブル

⚫素材

木材、ステンレス、アルマイトアルミ

⚫木材加工詳細

木材保護、撥水、ツヤ出しに

クリアペーストグレーズを使用。

(3度塗り)

⚫金属関係

黒い部分はアルマイトアルミです。

他、錆びを防ぐ為、ビスなどはステンレスに

なります。

⚫サイズ

横 630mm 縦 180mm

高さ調整4段階

245mm 295mm 320mm 360mm

⚫ハンドメイドの一点物になります。

神経質な方は購入をお控え下さい。

⚫値下げ無しで購入して下さった場合

Thoreauオリジナル防水カッティングステッカーを2枚サービス致します。

ボックスの中にgoalzeroなどのLEDを

入れるとオシャレな雰囲気が出ます。

収納方式...折りたたみ式

使用人数...1人

デザイナーズ

テーブル

折りたたみテーブル

アウトドア

ソロキャンプ

オリジナル

ハンドメイド

カラー... 無垢

特徴...高さ調節可, 脚折りたたみ可

天板の形状...角型

天板の素材...木

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

