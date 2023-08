【ブランド】

HIROFU(ヒロフ)

【タイプ】

ウイングチップ 革靴 レースアップ メダリオン

▶︎エナメルとスエードの切替レザーのウイングチップです。

マニッシュな感じですが、白いソールが女性らしさをアピールしてくれるので、非常に使いやすい靴です。

ロングスカートやデニムにもなんでも合います◎

【素材】

切替レザー

天然皮革(エナメル×スエード)

【サイズ】

38(24.0cm相当)

【色】

ネイビー(紺)

【実寸サイズ】

アウトソール全長:26.5cm 横幅:9.0cm

ヒール高さ:3.5cm

※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。

【状態】

玄関で試着のみの新品未使用です。

※保管に伴う小傷や擦れ等はご了承ください。

【注意事項】

・箱はありません。簡易包装での発送となります。

・シューキーパーは撮影用のため付属しません。

・光の当たり具合や、ブラウザによって

若干色味が違う場合がございます。ご了承ください。

【備考】

・お値下げ可能なもの、おまとめ買い割引も

できますので是非コメントくださいませ☺︎

・フォロー割り100円⭐︎

2000円以上お買い上げ&購入前に

フォローしていただいた方は

100円お値引きいたしますので

コメントにてお知らせください♪

・ご質問、お値引き交渉などお気軽にコメント下さい^ ^

他にも、

REGAL(リーガル )

Clarks(クラークス)

SAYA(サヤ)

KOOS(コース)

CAMPER(カンペール)

chausser(ショセ)

New Balance(ニューバランス)

adidas(アディダス)

PATRICK(パトリック)

Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)

RUCO LINE(ルコライン)

NO NAME(ノーネーム)

AIGLE(エーグル)

Tory Burch(トリーバーチ)

BALLY(バリー)

PELLICO(ペリーコ)

DIANA(ダイアナ)

FABIO RUSCONI(ファビオルスコーニ)

Wacoal(ワコール)

ecco(エコー)

Repetto(レペット)

PIPPICHIC(ピッピシック)

VEJA(ヴェジャ)

などのブランドの靴を出品しております。

☟

#きんちゃん靴

#きんちゃんレディース靴

◆ 23031537K

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ヒロフ 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】HIROFU(ヒロフ)【タイプ】ウイングチップ 革靴 レースアップ メダリオン▶︎エナメルとスエードの切替レザーのウイングチップです。マニッシュな感じですが、白いソールが女性らしさをアピールしてくれるので、非常に使いやすい靴です。ロングスカートやデニムにもなんでも合います◎【素材】切替レザー天然皮革(エナメル×スエード)【サイズ】38(24.0cm相当)【色】ネイビー(紺)【実寸サイズ】アウトソール全長:26.5cm 横幅:9.0cmヒール高さ:3.5cm※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。【状態】玄関で試着のみの新品未使用です。※保管に伴う小傷や擦れ等はご了承ください。【注意事項】・箱はありません。簡易包装での発送となります。・シューキーパーは撮影用のため付属しません。・光の当たり具合や、ブラウザによって 若干色味が違う場合がございます。ご了承ください。【備考】・お値下げ可能なもの、おまとめ買い割引も できますので是非コメントくださいませ☺︎・フォロー割り100円⭐︎ 2000円以上お買い上げ&購入前に フォローしていただいた方は 100円お値引きいたしますので コメントにてお知らせください♪・ご質問、お値引き交渉などお気軽にコメント下さい^ ^他にも、REGAL(リーガル )Clarks(クラークス)SAYA(サヤ)KOOS(コース)CAMPER(カンペール)chausser(ショセ)New Balance(ニューバランス)adidas(アディダス)PATRICK(パトリック)Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)RUCO LINE(ルコライン)NO NAME(ノーネーム)AIGLE(エーグル)Tory Burch(トリーバーチ)BALLY(バリー)PELLICO(ペリーコ)DIANA(ダイアナ)FABIO RUSCONI(ファビオルスコーニ)Wacoal(ワコール)ecco(エコー)Repetto(レペット)PIPPICHIC(ピッピシック)VEJA(ヴェジャ)などのブランドの靴を出品しております。☟#きんちゃん靴#きんちゃんレディース靴◆ 23031537K

