直送商品 新品未使用 CULLNI ノーカラージャケット ブルゾン

定価¥44000

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着丈:68cm 肩/幅:58cm 身幅:128cm 袖丈:55.5cm

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新品未使用。着用する機会がないのでお譲りします。

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商品撮影の為に１度袋から出しましたが試着含め着用はしていません。

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購入後ハンガーにカバーをかぶせたまま

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クローゼットの中に保管していました。

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素人採寸です、ご理解のある方のみご購入ください。

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土日祝は発送できかねます。

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即購入可能です。

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同じ形でグリーンも出品しています。

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フード...フードなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クルニ 商品の状態 新品、未使用

定価¥44000サイズ 1 着丈:68cm 肩/幅:58cm 身幅:128cm 袖丈:55.5cm新品未使用。着用する機会がないのでお譲りします。商品撮影の為に１度袋から出しましたが試着含め着用はしていません。購入後ハンガーにカバーをかぶせたままクローゼットの中に保管していました。素人採寸です、ご理解のある方のみご購入ください。土日祝は発送できかねます。即購入可能です。同じ形でグリーンも出品しています。CULLNI クルニ ユニセックス メンズ レディース柄・デザイン...無地ジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クルニ 商品の状態 新品、未使用

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