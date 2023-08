エテのK18YG一粒ダイヤモンドネックレスです。

数年前に購入、大切に何度か使用しましたが

現在他の物を使う事が多く出番が減ってしまい

どなたか使っていただける方へお譲りを決めました。

■チェーン全長:約40cm

■素材: K18YG、ダイヤモンド

「トレンドに左右されない、シンプルなデザイン」

オフィス・フォーマル・カジュアル等、どんなシーンやスタイリングにも合わせられる1粒ダイヤモンド。

スタイリングをクラスアップさせてくれる大人女性のマストアイテム。

大切に使用&保管していたものの多少小傷やくすみ見られるかもしれません。でも、まだまだ可愛くお使い頂けるかと思います。

インポートのリブレK24と、純プラチの刻印あり。アジャスターなし。

出品にあたりクリーニング済みですが

あくまでusedであることご理解いただける方

よろしくお願いいたします。

箱などはありません。商品のみ発送いたします。

#ete

#エテ

#一粒ネックレス

#K18

#ダイヤモンドネックレス

#eteネックレス

カラー···ゴールド

材質···ゴールド

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド エテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

