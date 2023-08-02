新規購入 GUCCI Gロゴ　プレート　ネックレス ネックレス

GUCCI Gロゴ プレートネックレス
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未使用ですがコレクション整理の為出品いたします。シンプルで使いやすいデザインです。ガラスケースから自身で購入した商品ですが素材の性質上購入時からのこまかな擦り傷はご容赦ください
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GUCCI Gロゴ プレートネックレス未使用ですがコレクション整理の為出品いたします。シンプルで使いやすいデザインです。ガラスケースから自身で購入した商品ですが素材の性質上購入時からのこまかな擦り傷はご容赦ください付属品 箱 巾着 量販店販売証明書検索用でおかりしますnon-noCanCamviviananハーレーバレンシアガヴィヴィアンウエストウッドcoachジバンシープラダデザイナーズヴィトンCHANELアンダーカバールイスレザーメンズノンノ