新規購入 GUCCI Gロゴ　プレート　ネックレス ネックレス

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未使用ですがコレクション整理の為出品いたします。シンプルで使いやすいデザインです。ガラスケースから自身で購入した商品ですが素材の性質上購入時からのこまかな擦り傷はご容赦ください

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商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

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