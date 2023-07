品質が Yoshi様専用　K18喜平チェーンリング　9号と18号　ブレスレット16cm リング

このチェーンリングを着けていて友達などに可愛いと褒められました!という声が多数!

本物の18金の喜平2面カットの極細チェーンリングです。

新品未使用品

私がジュエリー職人ですので繋ぎ目は自分で溶接(ロウ付け)しております。

※リングサイズ選べます。ご購入いただく際にコメントで

サイズを教えてください。

普通のリングよりもチェーンリングは1号〜2号大きいサイズが指にフィットします。

オススメは2号アップです。

サイズ20号以上の場合は追加料金が数百円かかります。

重ね付けもオススメです。

何本でもまとめ買い可能です。

チェーン幅 約0.7mm

素材 K18イエローゴールド

東京の御徒町のチェーン屋さんで仕入れている本物の18金です。

メッキ等ではありません。

国産品ですがお安く出品しております。

極細で華奢で可愛いです。

定番の2面カットの喜平です。

カット面がありますのでキラキラ光りを反射します。

この商品値下げは出来ませんがお気軽にコメント下さい。

アクセサリー

リング k10 18K

pt ダイヤモンド

18金リング

18金ネックレス

18金ペンダント

カラー···ゴールド

材質···ゴールド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

このチェーンリングを着けていて友達などに可愛いと褒められました!という声が多数!本物の18金の喜平2面カットの極細チェーンリングです。新品未使用品私がジュエリー職人ですので繋ぎ目は自分で溶接(ロウ付け)しております。※リングサイズ選べます。ご購入いただく際にコメントでサイズを教えてください。普通のリングよりもチェーンリングは1号〜2号大きいサイズが指にフィットします。オススメは2号アップです。サイズ20号以上の場合は追加料金が数百円かかります。重ね付けもオススメです。何本でもまとめ買い可能です。チェーン幅 約0.7mm素材 K18イエローゴールド東京の御徒町のチェーン屋さんで仕入れている本物の18金です。メッキ等ではありません。国産品ですがお安く出品しております。極細で華奢で可愛いです。定番の2面カットの喜平です。カット面がありますのでキラキラ光りを反射します。この商品値下げは出来ませんがお気軽にコメント下さい。アクセサリーリング k10 18Kpt ダイヤモンド18金リング18金ネックレス18金ペンダントカラー···ゴールド材質···ゴールド

