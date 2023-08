【ブランド】HBA

フードバイエアー/フッドバイエアーとは、クリエイティブディレクターであるシェーン(シャイン)・オリバーが中心となるアーティスト集団が、2006年に設立したニューヨークを拠点としたブランドです。

大胆なグラフィックやカッティング、ゴシック的要素で独自の世界観を持ち、エネルギーに満ち溢れた「ラグジュアリー・ストリート」スタイルを発信していました。

そんなフッドバイエアーですが、2017年に活動を休止しております。

その人目を引くデザインから、海外セレブや日本のアーティスト達にも人気なブランドのひとつです。

【サイズ】31inch

胴囲86㎝ ※平置き43㎝

股上30㎝

股下80㎝

渡り28㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

【カラー】ブラック

【素 材】COTON100%

【参 考】

当方が普段履いているスキニーパンツと比較すると、生地が厚くしっかりした印象をうけました。

ボタンフライは面倒に感じる時もありますが、トイレ後の上げ忘れの心配もなくなります。また、ボタンの一つひとつがピカピカしているし、表に2個のボタンが出てくるデザインもカッコイイと思っています。

腿部分にブラックで「HBA」のロゴが気に入ってます。

※他サイトでも販売している為、タイミングによっては

売切れになる場合もございます。

その際は商品の提供が出来なくなりますのでご了承願

います。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

