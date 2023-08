割引発見 レア90s《スターター》ペンシルベニア大学 中綿刺繍ナイロンジャケット/メンズL ナイロンジャケット

古着を中心に出品しております。

※送料無料

※コメントなしの即購入OK◎

#古着shop_cotona

vintage《STARTER》中綿 刺繍カレッジチームナイロンジャケット/メンズL

レア○スターター製

ペンシルベニア大学の中綿、ハーフジップ両面刺繍ナイロンジャケット◎

ネイビーカラーにかなり豪華刺繍がかわいい、冬も暖かい中綿仕様の人気チーム系ナイロンジャケットです♪

■COLOR :ネイビー

■SIZE : メンズL

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 63cm

身幅 66cm

着丈 71cm

袖丈 66cm

■CONDITION 【B】

小さな汚れありますが、大きなダメージはない良品です。

※クリーニング済み。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

