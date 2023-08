種類···車載用Wi-Fiルーター(気持ち値引きしました!)

2021、8月頃購入。

今回、車を手放す事になりまして、もう使う事ないので出品致します。

本体を動かすことないので、傷も無く綺麗ですが、取り付けの為のマジックテープは

剥がさないでそのままにしておりますので、雌側を自分で貼り付けてセットねがいます。

docomoのインカーコネクトの契約は譲渡の為、解約しております。

使用する時はdocomoと契約が必要です。

UIMカードは2023年7月31日まであるので、挿入した状態しておきますが、

基本、譲渡の時は新しいUIMカードを購入した方が良いと聞いてます。

ご自分で調べて判断願います。価格は2年間の期限で5500円です。

写真で見ての通りで、使用したマジックテープ以外は全て揃っております。

車売却直前まで使ってましたので動作は大丈夫と思いますが、あくまで中古品と言う事で

ご理解願います。

※本日4月7日、気持ち程度の値引きをいたしました。価格改定しておりますので、値引きは交渉はご遠慮くださいませ。

商品の情報 ブランド パイオニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

