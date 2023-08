TELEVISI STAR FILMER SUNFLOWER テレビジスター フィルマー サンフラワー

美品 濃紺 LVC リーバイス 501 55501 米国製



mlvince type-4 straight crash denim 32



Jieda SWITCHING OVER DENIM PANTS ブルー 1

※画像①着用画像 170㎝ 67kg 86㎝ 総丈短めになります。

90s 古着 OutKast ブラックデニム バギー オーバーサイズ チャコール



リーバイス ビックE 赤耳

※大きな破れ汚れは御座いませんが古着感御座います。

【Nudie Jeans】ヌーディージーンズ デニム 美品 W29 L32



TETEIのデニム。ロエン。ロアーエゴトリッピングHYDE.



DSQUARED2 Skater Jean

カラー ブラック

【美品】DIESEL ディーゼル スキニーパンツ ストレッチ デニム ジーパン



86年USA製 Levi's 501 ハチマル 赤耳直後 L3109

サイズ SMALL

SUGARHILL Classic Denim Pants シュガーヒル



Levi’s JJJJound 501® ‘93 Jean 32インチ

総丈92cm

Levi's 501(W32 / 84cm)クロスパッチカスタム

ウエスト 31cm〜50㎝

未使用 SOLARIS&CO. ワイドデニム セルビッチデニム 42タロン

股上33cm

リーバイス66 前期 XX Levi's オリジナル

股下60cm

リーバイス シルバータブ リラックス デニム Levi's Silver Tab

ワタリ32cm

FEAR OF GOD ペイントデニムパンツ 32インチ

裾幅20cm

※最終値下※フェローズ 301WP ペインターワークパンツ



《日本未入荷》Denim tears デニムパンツ 27インチ

素人平置採寸の為に若干の誤差は御理解下さい。

nitraid USED加工デニム 美中古 ナイトレイド



JieDa [ジエダ] BOOTS CUT DENIM PANTS フレアパンツ



90s USA製 ビッグサイズ リーバイス 550 バギー デニムパンツ ワイド

スケーター、スケボー好きな方いかがでしょうか。

【値下げ対応可能‼️】DSQUARED2 デニム サイズ42 パッチワーク



SELVEDGE FADED LIGHT DENIM PANTS サイズ3

カラー···ブラック

Burgus Plus Lot 770-AI 阿波正愛染 W32 L34

シルエット···ワイド/バギー

Egonlab 23ss デニム

股上···ハイウエスト

マスターマインド ブラック デニム パンツ 銀糸 スカル 刺繍 ジーンズ

デニムカラー/デザイン···ブラック

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

TELEVISI STAR FILMER SUNFLOWER テレビジスター フィルマー サンフラワー※画像①着用画像 170㎝ 67kg 86㎝ 総丈短めになります。※大きな破れ汚れは御座いませんが古着感御座います。カラー ブラックサイズ SMALL総丈92cmウエスト 31cm〜50㎝股上33cm股下60cmワタリ32cm裾幅20cm素人平置採寸の為に若干の誤差は御理解下さい。スケーター、スケボー好きな方いかがでしょうか。カラー···ブラックシルエット···ワイド/バギー股上···ハイウエストデニムカラー/デザイン···ブラック

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

値引き可‼️美品48 DSQUARED2 ディースクエアード ダメージストレッチper gotesson パーギョーテソンGabriele Pasini 総柄プリント シンチバック ホワイトデニム501®オリジナルフィット 150周年“JAPAN”モデル (MEN)Levis RED HOLDEN リーバイス レッド ホールデン【デッドストック】Levi's501 リーバイス レギュラー 濃紺 USA製【即購入◎】SINA COVA ストレッチジーンズ キングサイズ未使用 P.M.D.S. イタリア製 デニム ストレッチ スキニー 黒 W30