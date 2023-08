【同梱不可】 タリアトーレ ayashop様専用 ベルベスト テーラードジャケット セット テーラードジャケット

TagliatoreのDakarという超軽量モデルのジャケットです。

使い易いグレージュカラーに淡いピンクのペーンが洒脱な1着。

リネン60ウール40の春夏らしい軽いタッチの素材と、タリアトーレならではの軽い仕立てで日本の夏でも快適にお召頂けます。

Dakarモデルが優秀なのは、これだけ軽く副資材等を最小限に抑えた作りなのにも関わらず、タリアトーレらしいグラマラスなシェイプ、ジャケットに求められる立体感は維持しているところです。

非常に爽やかな素材、色、柄使いですが、タリアトーレらしく艶っぽく仕上がっています。

非常に気に入ってましたが、ジャケットが増えすぎたのでお譲りします。

お好きな方はこの機会に。

▫状態等

昨年伊勢丹で12万程で購入

1-2回ほど短時間で室内のみ着用

(厳密に言うと撮影のため玄関先含む 笑)

殆ど試着レベルの未使用品に近い状態です。

▫size46

肩幅43

身幅50

袖丈61.5 本切羽重ね4つ

着丈70.5

※誤差は御容赦下さい。商品はジャケットとラペルピンのみです。

他にもEMMETI(エンメティ) Valstar (ヴァルスター) CINQUANTA(チンクアンタ)のライダースや、HERNO(ヘルノ) MOORER(ムーレー) のアウター、CIRCOLO (チルコロ) BOGLIOLI(ボリオリ) TAGLIATORE(タリアトーレ) LARDINI(ラルディーニ) Belvest(ベルベスト) De Petrillo(デ ペトリロ)

Stile latino (スティレラティーノ) Dalcuore (ダルクオーレ) ISAIA(イザイア) のジャケット、 ZANONE(ザノーネ) Cruciani(クルチアーニ) Fedeli(フェデーリ)のニット、 BERWICH(ベルウィッチ) PT torino(ピーティートリノ) INCOTEX(インコテックス)のパンツ、Maria Santangelo(マリアサンタンジェロ)luigi borrelli(ルイジボレッリ) Errico Formicola(エリコフォルミコラ) Finamore (フィナモレ) のシャツ等出品をしてますので併せてご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タリアトーレ 商品の状態 未使用に近い

