【お買い得！】 FAIRWEATHER/フェアウェザー　パニアバッグ リュック/バックパック

FAIRWEATHER/フェアウェザー"のパニアバッグです。

サイズ:縦38cm〜50cm、横30cm、奥行き15cm

容量:14リットル〜20リットル

許容重量4kg

MADE IN JAPAN

カラー ブラック

最大の特徴はパニアバッグとしての機能に加え、サッとバックパックとしても使うことのできる2WAY仕様。

一般的なパニアバッグだと大事な荷物を入れた場合、自転車から降りると手に持たなくてはならなかったのがすぐにバックパックにすることができるので自転車に降りても快適に持ち運びすることが可能です。

裏には防水フィルムがラミネートされ高い防水性があり雨天時でもしっかりと荷物を守ります。

何回か使っていたので使用感あります。

留め具が一つなくしてしまったので、別途購入していただく必要あります。

カラー...ブラック

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

