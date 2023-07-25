【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン

とても気に入っていたのですが、生活の変化により利用機会が減ってしまったので出品致します。

保証期間 ANKER Soundcore Sleep A10



DUNU EST 112

付属品は全て揃っています。

【カスタムIEM】Vision Ears VE 6 XC



Shure 215 SPE-B + BT2-A

美品ですが、外箱がシールを剥がした際に破れてます（写真5枚目）。

新品未開封 BOSE SoundSport Free wireless ボーズ



SONY ワイヤレスイヤホン LinkBuds ホワイト WF-L900 (W)

あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。

airpords 第一世代



SHOKZ 骨伝導イヤホン OPENRUN PRO BLACK

お値段見直しました。

SoundPEATS フルワイヤレスイヤホン ホワイト TRUEAIR-WH

値下げはここまでにします。

動作確認のみ！★未使用品 ビクターHA-FX150T★



■正規品■海外版■付属品未使用■AirPods Pro 第1世代 MWP22TA

参考定価 60900円

【新品】JABRA ELITE 85t 完全ワイヤレスイヤホン グレー



【アヤチカ様専用】BOSE ワイヤレスイヤホンquiet comfort Ⅱ

タイプ...耳かけ

galaxy buds pro2 ホワイト 中古

接続タイプ...有線

TKSさん専用❗️ONKYO製 ぼっちざろっく コラボイヤホン

特徴...ハイレゾ

商品の情報 ブランド ドゥーヌトップサウンド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

とても気に入っていたのですが、生活の変化により利用機会が減ってしまったので出品致します。付属品は全て揃っています。美品ですが、外箱がシールを剥がした際に破れてます（写真5枚目）。あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。お値段見直しました。値下げはここまでにします。参考定価 60900円タイプ...耳かけ接続タイプ...有線特徴...ハイレゾ

商品の情報 ブランド ドゥーヌトップサウンド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AirPods Pro 第一世代 ケース+両耳MQD83JIA AirPods Pro 第2世代 MagSafe 充電ケース付【新品未使用】Airpods Pro 第2世代AirPods Pro 第2世代［未開封］エアーポッズ新品第一世代充電ケースAirPods充電機 Apple国内正規品