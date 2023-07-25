【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン

とても気に入っていたのですが、生活の変化により利用機会が減ってしまったので出品致します。
保証期間 ANKER Soundcore Sleep A10
DUNU EST 112
付属品は全て揃っています。
【カスタムIEM】Vision Ears VE 6 XC
Shure 215 SPE-B + BT2-A
美品ですが、外箱がシールを剥がした際に破れてます（写真5枚目）。
新品未開封 BOSE SoundSport Free wireless ボーズ
SONY ワイヤレスイヤホン LinkBuds ホワイト WF-L900 (W)
あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。
airpords 第一世代
SHOKZ 骨伝導イヤホン OPENRUN PRO BLACK
お値段見直しました。
SoundPEATS フルワイヤレスイヤホン ホワイト TRUEAIR-WH
値下げはここまでにします。
動作確認のみ！★未使用品 ビクターHA-FX150T★
■正規品■海外版■付属品未使用■AirPods Pro 第1世代 MWP22TA
参考定価 60900円
【新品】JABRA ELITE 85t 完全ワイヤレスイヤホン グレー
【アヤチカ様専用】BOSE ワイヤレスイヤホンquiet comfort Ⅱ
タイプ...耳かけ
galaxy buds pro2 ホワイト 中古
接続タイプ...有線
TKSさん専用❗️ONKYO製 ぼっちざろっく コラボイヤホン
特徴...ハイレゾ
AirPods Pro 第一世代 ケース+両耳
商品の情報
|ブランド
|ドゥーヌトップサウンド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
MQD83JIA AirPods Pro 第2世代 MagSafe 充電ケース付
【新品未使用】Airpods Pro 第2世代
AirPods Pro 第2世代［未開封］
エアーポッズ新品第一世代充電ケースAirPods充電機 Apple国内正規品
とても気に入っていたのですが、生活の変化により利用機会が減ってしまったので出品致します。付属品は全て揃っています。美品ですが、外箱がシールを剥がした際に破れてます（写真5枚目）。あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。お値段見直しました。値下げはここまでにします。参考定価 60900円タイプ...耳かけ接続タイプ...有線特徴...ハイレゾ
商品の情報
|ブランド
|ドゥーヌトップサウンド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし