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【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン

商品の説明

とても気に入っていたのですが、生活の変化により利用機会が減ってしまったので出品致します。
保証期間 ANKER Soundcore Sleep A10

DUNU EST 112
付属品は全て揃っています。
【カスタムIEM】Vision Ears VE 6 XC

Shure 215 SPE-B + BT2-A
美品ですが、外箱がシールを剥がした際に破れてます（写真5枚目）。
新品未開封 BOSE SoundSport Free wireless ボーズ

SONY ワイヤレスイヤホン LinkBuds ホワイト WF-L900 (W)
あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。
airpords 第一世代

SHOKZ 骨伝導イヤホン OPENRUN PRO BLACK
お値段見直しました。
SoundPEATS フルワイヤレスイヤホン ホワイト TRUEAIR-WH
値下げはここまでにします。
動作確認のみ！★未使用品　ビクターHA-FX150T★

■正規品■海外版■付属品未使用■AirPods Pro 第1世代 MWP22TA
参考定価 60900円
【新品】JABRA ELITE 85t 完全ワイヤレスイヤホン グレー

【アヤチカ様専用】BOSE ワイヤレスイヤホンquiet comfort Ⅱ
タイプ...耳かけ
galaxy buds pro2 ホワイト 中古
接続タイプ...有線
TKSさん専用❗️ONKYO製　ぼっちざろっく　コラボイヤホン
特徴...ハイレゾ

AirPods Pro 第一世代 ケース+両耳

商品の情報

ブランドドゥーヌトップサウンド
商品の状態目立った傷や汚れなし

MQD83JIA AirPods Pro 第2世代 MagSafe 充電ケース付

【新品未使用】Airpods Pro 第2世代

AirPods Pro 第2世代［未開封］

エアーポッズ新品第一世代充電ケースAirPods充電機　Apple国内正規品
とても気に入っていたのですが、生活の変化により利用機会が減ってしまったので出品致します。付属品は全て揃っています。美品ですが、外箱がシールを剥がした際に破れてます（写真5枚目）。あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。お値段見直しました。値下げはここまでにします。参考定価 60900円タイプ...耳かけ接続タイプ...有線特徴...ハイレゾ

商品の情報

ブランドドゥーヌトップサウンド
商品の状態目立った傷や汚れなし

【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン

12分钟前

【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン

¥29,800 ¥16,688

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コメント (9)

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【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン 【お1人様1点限り】 DUNU EST 112 イヤフォン

DUNU EST 112 Review — Headfonics

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DUNU EST 112 | Headphone Reviews and Discussion - Head-Fi.org

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DUNU EST 112 Review — Headfonics

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DUNU EST 112 Review: Decent, but not quite : r/headphones

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DUNU EST 112 Review — Headfonics

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Dunu EST 112 Review - earphones leveled up!

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DUNU EST112 | Audiofool Reviews

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