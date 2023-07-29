独特な 浜崎あゆみパイソン アディダス ジャージ ウィンドブレーカー ナイロンジャケット ジャージ

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ご観覧下さり、ありがとうございます。全商品一覧→#SHOPくるぅる古着一覧→#くるぅるの古着お品物は、2点で500円引き、3点で1000円引きです。（1200円以上の商品に限ります。）✴商品説明・浜崎あゆみさん着用トレーナーと同じシリーズ アディダス オリジナルス hikeコラボ パイソン柄 ナイロンジャケット・廃盤品のため希少です。✴サイズ メンズS身幅 約50cm、着丈 約62cm✴状態・目立つ傷汚れ無く美品です。中古品ですので、見落としがある場合もあります。神経質な方はご遠慮下さい。色味等、照明やカメラの映りにより違って見える場合もございます。即購入 大歓迎です。他にもオリジナルス ファーム リタオラ 花柄 芸能人着用モデルなどを出品しています。順次出品しておりますので、フォロー頂けますと嬉しいです。アディダスオリジナルス トレフォイル ヘビ柄 へび柄ビッグロゴ ナイキ ノースフェイス フラワー レザーチャンピオン グラフィック 希少 花 孔雀 古着ファームカンパニー ボタニカル コラボ NIKE ペイズリー リタオラ ジャージ ヴィンテージ 天使 スウェット 花柄 ヨガ ヨガウェア ランニング フルーツ ビンテージ スポーツミックス 浜崎あゆみ ハイク HIKE55＊2

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