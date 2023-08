大人気! NIKE ナイキ NSW ビッグスウォッシュ スウェット パーカー パンツ セットアップ 未使用品になります。

※他でも販売しておりますので同時期に売れてしまった場合はキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承下さい。

アパレル一覧はここをタップ!

↓

#まーくアパレル系一覧

・パーカー

品番 : DD8223 326

サイズ : 2XL

胸囲 : 109~115cm

身長 : 176~185cm

・パンツ

品番 : DH1024 326

サイズ : 2XL

胴囲 : 96~103cm

NIKE ビッグスウッシュ セットアップ DD8223 DH1024 未使用

ナイキが開発した究極の街着!

大きなパネル張りのSwooshロゴと刺繍のSwooshロゴで、上質なジョガーの滑らかな表面にテクスチャーをプラス。

スポーツブランドらしい機能性を備えながらも、おしゃれな街着としても楽しめ、機能性とデザインをバランス良く調和しています。

デザインもスポーティー過ぎず、都会的で機能性を極めたデザインとなっているので、街中でもおしゃれに着こなせます。

未使用品ですが糸クズ付着、汚れ、キズ、ほつれ等が御座います。

ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

※タグにシール残りやベタつき、汚れ、破れ等があります。

緩衝材等は入れません。また、圧縮や丸めて入れる為、シワや折れ等気になる方はご購入をお控え下さい。

発送はらくらくメルカリ便を予定しております。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

