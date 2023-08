【商品名】

※2007年アメリカ展開終了,2011年日本展開終了

【ブランド・メーカー】

POLO JEANS COMPANY ポロジーンズカンパニー

【サイズ】

M~L

※タグ記載はMですがオーバーサイズで作られています。

Lの方でも十分お召しいただけます。

【状態】

やや汚れがあります⇒画像10枚目

・左上:首周り(襟)左側

・右上:背中上部

・左下:右袖付近

・右下:左袖付近

ーーーーーーーーーーーーーーー

防寒&防水を兼ね備えた希少ブランドのアイテムです。

マウンテンパーカー(裏地はメッシュ)はジップアップ+面ファスナー、インナーはボタン留めで万全な仕上がりです。

#古着のルームユメ

↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック

【平置きサイズ(㎝)】

肩幅 : 62

身幅 : 62

着丈 : 79.5

袖丈 : 53

※多少の誤差はご了承下さい。

おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!

他にも魅力的な古着をご用意しております^^

ーーーーーーーーーーーーーーー

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

■返品、交換について

中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロジーンズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

