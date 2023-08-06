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【最新入荷】 / utusiyo nocollar 憧憬 jacket wide ノーカラージャケット

商品の説明

zozotownで購入したのですが、自分のクローゼットのアイテムと相性が悪かったので出品致します。
【A96】セディショナリーズ ボンテージ ジャケット パラシュート ヴィンテージ

希少　英国　ヴィンテージカーディガン厚手
定価・・28600円
【HOGGS NEPENTHES】エルボーパッチ コール ノーカラー ジャケット

utusiyo / nocollar wide jacket 憧憬
ポリエステル55%、ウール37%、レーヨン4%、その他4%
ANATOMICA アナトミカ　SAVOYARD サヴォヤージュ

清春 着 Bennu ベヌウ ジャケット コート ムーンエイジデビルメント
そこまで厚手ではないのでこれからの季節でも十分お使いいただけると思います！！
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Q フォレスティエール　ジャケット
タグ付きです！
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MANER セットアップ
カラー···ブラック
【まとめ買い】4点
柄・デザイン···無地
【A96】セディショナリーズ ボンテージ ジャケット パラシュート ヴィンテージ
季節感···春、秋、冬

希少　英国　ヴィンテージカーディガン厚手

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
商品の状態未使用に近い

【HOGGS NEPENTHES】エルボーパッチ コール ノーカラー ジャケット

utusiyo / nocollar wide jacket 憧憬

ANATOMICA アナトミカ　SAVOYARD サヴォヤージュ

清春 着 Bennu ベヌウ ジャケット コート ムーンエイジデビルメント
zozotownで購入したのですが、自分のクローゼットのアイテムと相性が悪かったので出品致します。定価・・28600円ポリエステル55%、ウール37%、レーヨン4%、その他4%そこまで厚手ではないのでこれからの季節でも十分お使いいただけると思います！！タグ付きです！カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬

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商品のサイズFREE SIZE
商品の状態未使用に近い

【最新入荷】 / utusiyo nocollar 憧憬 jacket wide ノーカラージャケット

35分钟前

【最新入荷】 / utusiyo nocollar 憧憬 jacket wide ノーカラージャケット

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
9
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出品者

c1ad61

 1754

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コメント (14)

c1ad61
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