【最新入荷】 / utusiyo nocollar 憧憬 jacket wide ノーカラージャケット

zozotownで購入したのですが、自分のクローゼットのアイテムと相性が悪かったので出品致します。

【A96】セディショナリーズ ボンテージ ジャケット パラシュート ヴィンテージ



希少 英国 ヴィンテージカーディガン厚手

定価・・28600円

【HOGGS NEPENTHES】エルボーパッチ コール ノーカラー ジャケット



utusiyo / nocollar wide jacket 憧憬

ポリエステル55%、ウール37%、レーヨン4%、その他4%

ANATOMICA アナトミカ SAVOYARD サヴォヤージュ



清春 着 Bennu ベヌウ ジャケット コート ムーンエイジデビルメント

そこまで厚手ではないのでこれからの季節でも十分お使いいただけると思います！！

ENGINEERED GARMENTS CARDIGAN JACKET L



Q フォレスティエール ジャケット

タグ付きです！

未使用 DEVOA デヴォア レイヤード ノーカラージャケット



Rick Owens ノーカラーロングジャケット 19SS



MANER セットアップ

カラー···ブラック

【まとめ買い】4点

柄・デザイン···無地

【A96】セディショナリーズ ボンテージ ジャケット パラシュート ヴィンテージ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

zozotownで購入したのですが、自分のクローゼットのアイテムと相性が悪かったので出品致します。定価・・28600円ポリエステル55%、ウール37%、レーヨン4%、その他4%そこまで厚手ではないのでこれからの季節でも十分お使いいただけると思います！！タグ付きです！カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

希少 英国 ヴィンテージカーディガン厚手【HOGGS NEPENTHES】エルボーパッチ コール ノーカラー ジャケットutusiyo / nocollar wide jacket 憧憬ANATOMICA アナトミカ SAVOYARD サヴォヤージュ清春 着 Bennu ベヌウ ジャケット コート ムーンエイジデビルメント