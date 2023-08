★ GORE-TEX PRODUCTSを採用した防水シェルジャケット

★梅雨対策

✅商品詳細

THE NORTH FACE ザ ノースフェイス

Novelty Mountain Light Jacket

ノベルティマウンテンライトジャケット

NP62135

サイズ:L 着丈75 身幅61裄丈 90

カラー:TNFカモ

GORE-TEX PRODUCTSを採用した防水シェルジャケット。THE NORTH FACEの定番である肩部分の切り替えを取り入れたアイコニックなデザインで、ノベルティのカモフラージュ柄です。耐久性の高い70デニールナイロンを表生地に使用し、やや長めの着丈で保温性を確保。フロントはダブルフラップ仕様で防水性を高めています。内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応。トレッキングやキャンプのアウトドアのみならず、デイリーユースにも適した1着です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

