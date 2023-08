SAGAから出ているスターウォーズの惑星ダゴバのシーンをフィギュア化した商品になります。

かなりのレアフィギュアだと思います。

スターウォーズ ルーク・スカイウォーカーX・-ウィングファイター ドラゴンスネーク star wars with dagobah luke figure and dragon snake ハズブロ(HASBRO)

商品寸法:64.8 x 40.6 x 21.8 cm 状態 : 箱の中身は綺麗な状態のままですが、箱にダメージがあるので「やや傷や汚れあり」とさせていただきました。

1〜5枚目の内容物の写真は拾い画ですので差し替えのイメージ画像とさせていただきます。 EUのAmazonで55000円で販売していたので、そちらを参考価格とさせていただきました。

※詐欺サイトに同じ画像を用いてより安くで商品が売られておりますが、ドメインなど見ても完全に詐欺サイトですのでご注意ください。

STAR WARS (SAGA COLLECTION) - HASBRO - LUKE SKYWALKER'S X-WING WITH DAGOBAH LUKE FIGURE & DRAGONSNAKE

カテゴリ おもちゃ、ゲーム フィギュア SF、ファンタジー、ホラー スター・ウォーズシリーズ 宇宙船、乗り物 メーカー・ブランド STAR WARS 種類···キャラクター 仕様···完成品

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

