【オープニングセール】 ★美品★ ジバンシー　GIVENCHY コンパクト　ウォレット　財布　ロゴ 折り財布

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また当店、県公安委員会からの古物商許可証取得済みですのでご安心下さいませ。
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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♡ご覧いただきありがとうございます♡♡複数購入お気軽にご相談下さいませ♡♡点数に応じて割引額増額いたします♡↓↓こちらも併せてご覧くださいませ#Miichans_shopブランド品多数出品中♪↑↑タップで見やすいページに飛びます●アイテムジバンシー　三つ折り　財布コンパクトウォレット●サイズ縦:約8.5cm横:約9.5cmマチ:約2cmあくまで平置きの素人採寸になります。ご理解下さいませ。●状態素人判断ですが中古美品になります。まだまだ使える比較的状態が良いものです詳しくは画像参照くださいませ。●カラーブラウンパステル系●素材レザー●購入元株式会社エコリングが運営するオークションです(鑑定済みの正規品です) また当店、県公安委員会からの古物商許可証取得済みですのでご安心下さいませ。●配送丁寧に梱包し1〜3日程度で発送いたします。お急ぎの方はおっしゃってください可能な範囲で出来る限り対応致します。【お得なフォロー割を開催中】ご購入される方は購入時にコメントで、当方をフォロー後にフォローしています、とお伝えください。提示価格より、お値引きさせていただきます。ぜひご覧くださいませ。管理番号:385050

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