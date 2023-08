【本日特価】 ノースフェイス パープルレーベル　65/35 マウンテンジャケット　ネイビー ダウンジャケット

●The North Face

●The North Faceノースフェイス マウンテンダウンジャケットです。Berkeley Calif USAパープルレーベル 光電子 仕様。THE NORTH FACE PURPLE LABELの65/35サイズ:M色:ネイビー数年前に購入しました数回着用しており多少の擦れや使用感ははありますが、目立った汚れ等もなく比較的美品です。中古品という点をご理解のうえ、購入下さい。

