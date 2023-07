リーバイス S501xx大戦モデル復刻w30L36

今週末売れなければ自分用にする為レングスカットします。

◆商品説明◆

バレンシア製リーバイス S501 XX BIGEです。1944年第2次世界大戦時の501の復刻モデルです。ポケットのアーキュエイトステッチはペンキステッチ、フロントボタンは月桂樹ボタンを使用し、コインポケットにも赤耳が使われています。今は無き、米国バレンシア工場製の価値ある一本です。

◆詳細◆

・月桂樹ボタン (ドーナツボタン)

・ボタン裏刻印 555

・バレンシア製 (MADE IN USA)

・赤タブ 片面 BIGE

・品番44501-0022

・赤耳

・アーキュエイト ペンキステッチ

・レインボーステッチ

◆品名◆

バレンシア工場製 1944年モデル 大戦 LEVI’S S501XX 44501-0022 W31 L36 美品 中古 米国製

WWII 40s 44s アメリカUSA製 555

◆サイズ表記◆

W30 L36 (実寸 W約39cm L約83cm 裾幅 約21.5cm 総丈 約114cm ※ご参考程度にお考え下さい。)

◆状態◆

ノリも残っている濃紺状態です。

レングスはオリジナルでカットしていませんのでご自身で再度裾上げして育てていける完品でこれから良好な色落ちが期待できる一本だと思います。その他見落とし等ある場合がございますのでご理解の程、宜しくお願いいたします。

#LEVI'S

#Levi's

#levi's

#リーバイス

#ジーンズ

#デニム

#バレンシア製

#大戦モデル

#復刻

#S501XX

#s501xx

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

