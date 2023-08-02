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親父のコレクションに眠っていたのを発見しました。
☆美品☆ カーハートデトロイトジャケット 100周年記念 80s
カラー···ブラック
BACKPACK JACKET 堂本剛 ENDRECHERI MA-1 限定
柄・デザイン···無地
美品SUGERCAME。シュガーケーン。スウィングトップ。ネイビーsize42
ジップ・ボタン···ジップアップ
ドライボーンズ ジャケット
フード···フードなし
FAF WARM UP JACKET
季節感···春、夏、秋、冬
カーハートジャージ
商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
カーハート
商品の状態
未使用に近い
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親父のコレクションに眠っていたのを発見しました。カラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
カーハート
商品の状態
未使用に近い
正規品! 《美品》90s USA製 carhartt ブルゾン
375
5分钟前
正規品! 《美品》90s USA製 carhartt ブルゾン
¥
30,000
¥
17,100
(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報
カテゴリー
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ジャケット/アウター
ブルゾン
《美品》90s USA製 carhartt
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出品者
c56c48068988f
1724
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コメント (14)
正規品! 《美品》90s USA製 carhartt ブルゾン
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