完売品のバッグです。宜しくお願い致します。◆HERALBONY×russet◆独創的で唯一無二の世界を描き出す作品をバッグに。異彩に触れるコラボレーションプロジェクト。アート作品をバッグに落とし込んだデザイン性の高いアイテム。裏面にはモノグラムナイロンを使用しており、リバーシブルでお使いいただけます。上部を折り返して裏面を少し見せる持ち方も可能です。表面にはHERALBONYとrussetのロゴが型押しされたレザーパーツを。<収納の目安>※こちらすべて収納してもまだ余裕があります。・長財布・500mlペットボトル・折り畳み傘(全長25cm)・A4サイズ・A5サイズ手帳・単行本・ポーチ(Mサイズ)・薄手のストール・スマートフォン(約7cm×14cm)※お使いの機種によって異なります<ポケット>外装ポケット:ファスナーポケット×1Made in Japan素材:綿 皮革:牛革 裏地:ナイロン, ポリエステルサイズ:縦32cm 横32cm マチ9cm原産国:日本新品未使用ですが、タグはありませんので、神経質な方はご遠慮下さい。折り畳んでの発送になります。宜しくお願い致します。

