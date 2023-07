ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

ジャンポールゴルチェ オム オーバーオール スラックスパンツ

購入前に必ずプロフィールの【重要事項】をお読みください。

2000年代のカーハートのオーバーオール、アメリカ製です。

生地はデニム生地になります。ステッチは三本針です。

フロントはボタンフライです。

内タグにユニオンチケット付きです。

タグから2002年製かと思います。

表記サイズは50×32です。

品番はR08 DNMになります。

生地はリジッドから1ウォッシュ程度の美品です。

ダメージや擦れや汚れはありません。

フロントのビブのポケットのスナップボタンに錆が出ています。

裾はオリジナルのシングルステッチです。

画像にて判断願います。

実寸 平置き

ウエスト幅 約66cm(上と下のボタンの中間の位置)

股下 約79cm

股上 約39cm

わたり 約42cm

裾幅 約28cm

#ハロー出品カーハート

#ハロー出品オーバーオール

#ハロー出品ワーク

#ハロー出品80s•90s•00s

#ハロー出品【2XLサイズ〜】

即購入OKです。ご質問ありましたらコメントにてお願い致します。

値引きは今のところ不可です。すみません。

価格を不定期に見直しております。価格を上げる場合もございますので、ご了承下さい。

小さなダメージや汚れ等の見落とし、製造段階で作りが雑な箇所等あるかもしれません。中古品、アメリカ製、古着、ヴィンテージ(ビンテージ)衣料にご理解のある方、ご納得の上で購入して下さい。

会社員のため、コメントの返信や発送が遅れる場合がございます。

また、仕事の関係で出張等の移動がありますので、出品の公開停止と再開を繰り返すことがあります。

着画の要望にはお応えできませんので、ご了承下さい。

丁寧な対応を心掛けます。

宜しくお願い致します。

ユニオンメイド UNION MADE ワークウェア ビッグサイズ BIG SIZE ミント ミントコンディション

#ハロー出品古着

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。購入前に必ずプロフィールの【重要事項】をお読みください。2000年代のカーハートのオーバーオール、アメリカ製です。生地はデニム生地になります。ステッチは三本針です。フロントはボタンフライです。内タグにユニオンチケット付きです。タグから2002年製かと思います。表記サイズは50×32です。品番はR08 DNMになります。生地はリジッドから1ウォッシュ程度の美品です。ダメージや擦れや汚れはありません。フロントのビブのポケットのスナップボタンに錆が出ています。裾はオリジナルのシングルステッチです。画像にて判断願います。実寸 平置きウエスト幅 約66cm(上と下のボタンの中間の位置)股下 約79cm股上 約39cmわたり 約42cm裾幅 約28cm#ハロー出品カーハート#ハロー出品オーバーオール#ハロー出品ワーク#ハロー出品80s•90s•00s#ハロー出品【2XLサイズ〜】即購入OKです。ご質問ありましたらコメントにてお願い致します。値引きは今のところ不可です。すみません。価格を不定期に見直しております。価格を上げる場合もございますので、ご了承下さい。小さなダメージや汚れ等の見落とし、製造段階で作りが雑な箇所等あるかもしれません。中古品、アメリカ製、古着、ヴィンテージ(ビンテージ)衣料にご理解のある方、ご納得の上で購入して下さい。会社員のため、コメントの返信や発送が遅れる場合がございます。また、仕事の関係で出張等の移動がありますので、出品の公開停止と再開を繰り返すことがあります。着画の要望にはお応えできませんので、ご了承下さい。丁寧な対応を心掛けます。宜しくお願い致します。ユニオンメイド UNION MADE ワークウェア ビッグサイズ BIG SIZE ミント ミントコンディション #ハロー出品古着

