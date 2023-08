最高の 〘新品タグ付き〙Aveniretoile＊スキューバニットボートネックワンピース ひざ丈ワンピース

⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢

✨美品✨ルネ RENE ツイードニット ノースリーブ ワンピース サイズ34



☆購入前に〘必ず〙

プロフのご確認をお願いします。

リピーター割→10%off

個別の値段交渉はお断り致します。

⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢

〘新品タグ付き〙2021年

*Aveniretoile*

スキューバニットボートネックワンピース

*color:ライトベージュ

*size:36(S)

*総丈:約99cm程度

*ウエスト:約38cm程度(平置)

*身幅:約43cm程度(平置)

*素材:4枚目参照

*定価:35,200円

*着用回数:なし

*状態:自宅保管、新品タグ付きです!

2021年に購入しました。

※公式サイトの画像では照明が明るく

ピンクっぽくうつっていますが

こちらはベージュのみの販売でしたので

同じ商品ですがカラーの勘違いを

しないようにお願いします。

※購入時期等の質問にはお答え致しません。

※サイズ等は公式サイトからの引用、

もしくは素人計測です。

多少の誤差はご了承願います。

※コメント逃げはブロック致します!

必ず購入しない場合でもお返事ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アベニールエトワール 商品の状態 新品、未使用

