大人も着やすいシンプルファッション Mayumi様　専用出品 コミック/アニメ

【プロフィール欄をご確認お願いします】

全てゲームセンターなどで取得した物となりますので、状態はさまざまですが、小さなスレ傷や小さな凹み程度かと思います。

トラブル防止の為、箱の状態に神経質な方のご購入はお控えください。

バラ売り不可

【プロフィール欄をご確認お願いします】プライズフィギュア+α 31個セット⌘超戦士列伝Ⅲ 第二章 ベジータ / トランクス⌘超戦士列伝Ⅲ 第三章 孫悟空 / 孫悟飯⌘超戦士列伝Ⅲ 第四賞 超サイヤ人ベジータ / 超サイヤ人孫悟空⌘SOLID EDGE WORKS THE出陣9 トランクス / 超サイヤ人トランクス⌘History Box vol.6 バーダック⌘Gxmateria 魔人ブウ / 人造人間16号⌘BLOOD OF SAIYANS SPECIAL XⅢ 超サイヤ人孫悟飯⌘ドラゴンボール超スーパーヒーロー DXF 超サイヤ人孫悟飯⌘英雄勇像 仮面ライダースカル⌘Anya Forger vol.2⌘BLEACH SOLID AND SOULS 更木剣八⌘僕のヒーローアカデミア DXF 死柄木弔⌘THE AMAZING HEROES vol.25 常闇踏陰⌘ワンピース 戦光絶景 ヤマト / エース⌘THE GRANDLINE MEN ワノ国 / RED サイファーポール イージスゼロ X・ドレーク モンキーDルフィ バルトロメオ⌘THE GRANDLINE LADY ワノ国 キャロット / ワンダ ヤマト⌘一番くじ C賞 モモの助 魂豪示像上記 31点全てゲームセンターなどで取得した物となりますので、状態はさまざまですが、小さなスレ傷や小さな凹み程度かと思います。トラブル防止の為、箱の状態に神経質な方のご購入はお控えください。バラ売り不可

