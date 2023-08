流行 超レアHurley ハーレー　リアルツリー　ウインドブレーカー ナイロンジャケット

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

新品未使用・未開封です。

最後の袋入り写真が現物になります。

それ以外の写真は同じ商品の

ボクの私物です。

サイズ M (USサイズ)

国内では終売しており

入手困難です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーレー 商品の状態 新品、未使用

フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋、冬Hurleyハーレーphantom ファントムリアルツリー フードパーカーウインドブレーカー新品未使用・未開封です。最後の袋入り写真が現物になります。それ以外の写真は同じ商品のボクの私物です。サイズ M (USサイズ)国内では終売しており入手困難です。

