【希少】人気ブランド・シュプリームのSupreme 13AW Shane MacGowan Teeになります‼️人気デザイン&カラーの希少Tee!即購入大歓迎☆商品紹介☆◆ブランドシュプリーム◆シリーズSupreme 13AW Shane MacGowan Tee◆カラー ホワイト◆仕様Tシャツ◆サイズS※参考寸法着丈67.5cm身幅44cm※多少の誤差はお許しくださいm(_ _)m ◆素材コットン100◆付属品なし◆購入元オンラインストア◆商品状態こちらはそれなり経過している商品になります。自宅保管をしておりました。長期保管に伴い多少の汚れ・折り畳み跡・僅かなシミはあるかもしれません。古着としてご理解願います。●写真現状品になります●洗濯作業は最近行っておりません◆商品説明※こちらはオンラインストアーにて購入しております。『本物ですか?』等々のご質問にはご返答はいたしませんm(_ _)mご理解願いますm(_ _)m目に止まりましたら是非ご検討ください!!※送料込み※こちらは商品を折り畳み、ビニール養生にてネコポスで発送予定になります。

