新品未使用タグつき。

人気完売品

BLACK LABEL CRESTBRIDGE

ブラックレーベルクレストブリッジの

表ナイロン、裏綿の

リバーシブルチェックパーカー。

価格 37,400円

【商品説明】

無地とクレストブリッジチェック柄のリバーシブルパーカー。無地面はロゴのプリントをあしらったスポーティーなテイストに。裏面にはクレストブリッジチェックを全面にあしらう事でインパクトあるデザインに。その日のコーディネートに合わせてお好きな面でご着用いただけます。

【カラー】

表 ブラウン無地(ロゴプリント有)

裏 カーキチェック

【サイズ3L】

着丈69.5 身幅61 肩幅52.5 袖丈64

【素材】

無地 ナイロン100%

チェック地 綿100%

※新品ですが自宅保管のため

神経質な方はお控え下さい。

『Dior』ディオール (S) beeビジュープルオーバーパーカー

袖丈···長袖

柄デザイン···チェック

タイプ···ジップアップ

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用タグつき。人気完売品BLACK LABEL CRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの表ナイロン、裏綿のリバーシブルチェックパーカー。価格 37,400円【商品説明】無地とクレストブリッジチェック柄のリバーシブルパーカー。無地面はロゴのプリントをあしらったスポーティーなテイストに。裏面にはクレストブリッジチェックを全面にあしらう事でインパクトあるデザインに。その日のコーディネートに合わせてお好きな面でご着用いただけます。【カラー】表 ブラウン無地(ロゴプリント有)裏 カーキチェック【サイズ3L】着丈69.5 身幅61 肩幅52.5 袖丈64【素材】無地 ナイロン100%チェック地 綿100%※新品ですが自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。#トップス#パーカー#リバーシブル#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE#URBANRESEARCH アーバンリサーチ #GROBALWORK グローバルワーク#LAKOLE#THESHOPTK#GAP ギャップ#H&M エイチアンドエム#ZARA ザラ#Bershka ベルシュカ#BEAMSビームス#TK タケオキクチ#MK ミシェルクラウン#BOYCOTT ボイコット#RAGEBLUE レイジブルー#UNIQLO ユニクロ#GU ジーユー#RUPERT ルパート#R.NEWBOLDアールニューボールド#UNITEDARROWS ユナイテッドアローズ#nanouniverse ナノ ユニバース#SHIPS シップス#HARE ハレ#CIAOPANIC チャオパニック#HIDEWAYS ハイダウェイ#coen コーエン#PaulSmith ポールスミス#FREDPERRY フレッドペリー#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド#MACKINTOSH マッキントッシュ97袖丈···長袖柄デザイン···チェックタイプ···ジップアップポケット···あり季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

