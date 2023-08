ゆずアイス様 専用です。

5/2迄限定、先着順お値下げ価格です。

新品、タグ付

普段使いからアウトドアまで幅広く使え、とても便利で人気なシリーズです。

THE NORTH FACE VAULT

NF0A3KVABS4-OS

【カラー】 紺 ネイビー / NAVY × オレンジ ピンク

【サイズ】 約 縦49.5㎝ 横29㎝ マチ18㎝

容量 26.5L、重量 765g

【仕 様】

外側:ダブルファスナー開閉、ホイッスルバックル付きストラップ、サイドオープンメッシュポケット2ヶ所

内側:ファスナーポケット1ヶ所、オープンポケット1ヶ所、ペンポケット2ヶ所、メッシュポケット1ヶ所(キーフックx1)、ベルクロポケット1ヶ所、PC用パッド入りポケット1ヶ所

【素 材】 ポリエステル

【付属品】 タグ

【生産国】 Made in Vietnam

***************

1968年に設立されたアウトドアブランドの老舗 THE NORTH FACE ザノースフェイス。過酷な自然を相手に挑戦する人たちの身につける衣服や小物は一切の妥協ない機能性を有しています。常に今のベストであることをスローガンに革新を続ける、世界のトップアウトドアブランドです。

そのブランドを象徴するデイパック中で最も人気があるヴォルト。背面側には15インチまでのノートPCやタブレット収納スペースなど、専用性の高いポケットで内部を構成し利便性を向上。両サイドにあるメッシュポケットはペットボトルやスマホなどの収納に最適です。26.5Lの容量があるので、1、2泊の旅行にも最適です。通勤・通学にも、ショッピングにも、旅行にもぴったりのメンズ・レディース問わずユニセックスご使用いただける男女兼用モデルですので、ペアでお持ちいただいたりプレゼントやお返しなどのギフトにもおすすめのパックリュックです。

メインコンパートメントには15インチまでのPC収納スペースを設け、前面ポケットには小物類が収納できる多機能ポケット付き。

持ち運びに便利な持ち手付き。

背中にフィットする、背面パッド付き。

ショルダーストラップはメッシュ地だから通気性抜群です。

折り畳み、なるべくコンパクトに梱包予定です。

おそらく日本未発売かと思います。

自宅保管にご理解頂ける方のみご購入ください。

67-50

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

