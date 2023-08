【当店限定販売】 AJ12 A ma maniere アママニエール Travis Scott スニーカー

スニダンで購入したAIR JORDAN 12 アママニエールコラボです。

少し前に購入しておりましたが、履く機会が無かったので出品いたします。

サイズはウィメンズ 26.5cmです。

メンズの方はハーフサイズ小さい26cmで想定いただく方がいいかもしれません。

新品未使用品、スニダンの鑑定書、nikeの黒タグ、付属品全て完備です。

また、外ケースの凹み、割れも無いのでご安心ください。

定価以下でお値段据え置きでの出品となりますのでこの機会にぜひ!

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

