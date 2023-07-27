【上品】 maggio様専用 Gジャン/デニムジャケット

■商品説明■
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■商品の状態： 目立つ傷汚れなし
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■表記サイズ：1
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■素材：デニム
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他にもorSlow出品しています。 #rukaorSlow
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折り畳んでの発送となります。
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✔️コメント中や値引き交渉中であっても、
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✔️ 商品はできるだけコンパクトにして
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簡易梱包にて発送致します。
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商品の情報
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|S
|ブランド
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|商品の状態
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■商品説明■購入しましたが数回着用し保管していました。オアスロウ（オアスロー）/orSlow 日本製 ユーティリティ カバーオール (01-6130) PRICE：23000yen+tax■商品の状態： 目立つ傷汚れなし■表記サイズ：1■素材：デニム他にもorSlow出品しています。 #rukaorSlow 折り畳んでの発送となります。───────────────────✔️コメント中や値引き交渉中であっても、 購入ボタンを押して購入してくれた方と 優先的にお取引いたします。 取り置き✖️ ✔️ 商品はできるだけコンパクトにして 簡易梱包にて発送致します。 シワなどが付く場合がありますが ご了承ください。 リサイクル梱包材で梱包する場合もあります。───────────────────⚠️ 出品前に検品をしておりますが、 見落としがある場合がございます。 中古品、自宅にて保管ということを ご理解いただいた上でご購入をお願いします。───────────────────#BEAMS #ORCIVAL #DANTON #Bshop#SAINTJAMES #URBANRESEARCH #orSlow
商品の情報
|商品のサイズ
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|オアスロウ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし