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【正規逆輸入品】 J&M DAVIDSON カーニバルバッグ限定 M ジェイ&エムデヴィッドソン ショルダーバッグ

商品の説明

J&M DAVIDSON ジェイ&エムデヴィッドソン M カーニバルバッグ2019年限定モデル
激レア新品　ルイ・ヴィトン モノグラム ポシェットアクセソワール

【TORY BURCH】PERRY BOMBE MINI ショルダーバッグ
半年前くらいにこちらで購入しましたが、使う機会がない為なくなくお譲りします。
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数回使用、私は未使用です。
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カラー:ブラック/9990
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素材:表地・・牛革、裏地・・豚革
グッチ　GUCCI レザー　GGキャンバス　　ショルダー　レディース　黒
サイズ（約）:縦22cm×横17cm×マチ17.5cm
GUCCI　ミニショルダー
持ち手:47cm
CELINE セリーヌ バーティカル ミニトートバッグ ショルダーバッグ
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商品番号:1761 7314
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LOUIS VUITTON ポシェットツインPM ショルダーバッグ M51854
#J&M DAVIDSON
正規品CHANELチェーンショルダーマトラッセシャネルラムスキンキャビアスキン
#ジェイ&エムデヴィッドソン
BOTTEGA VENETA ボッテガ　巾着
#カーニバルバッグ
《極美品♪正規品》GUCCIグッチショルダーバッグ/オールドグッチvintage
#限定

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商品の情報

ブランドジェイアンドエムデヴィッドソン
商品の状態やや傷や汚れあり

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J&M DAVIDSON ジェイ&エムデヴィッドソン M カーニバルバッグ2019年限定モデル半年前くらいにこちらで購入しましたが、使う機会がない為なくなくお譲りします。出品者様は2年ほど前に10万円程で購入したそうです。数回使用、私は未使用です。Mサイズになります。軽いところがいいです。スタッズが可愛いです。カラー:ブラック/9990素材:表地・・牛革、裏地・・豚革サイズ（約）:縦22cm×横17cm×マチ17.5cm持ち手:47cmショルダー全長:106cm（取外し可能・長さ調整不可）重さ:約390g商品番号:1761 7314#J&M DAVIDSON#ジェイ&エムデヴィッドソン#カーニバルバッグ#限定

商品の情報

ブランドジェイアンドエムデヴィッドソン
商品の状態やや傷や汚れあり

【正規逆輸入品】 J&M DAVIDSON カーニバルバッグ限定 M ジェイ&エムデヴィッドソン ショルダーバッグ

42分钟前

【正規逆輸入品】 J&M DAVIDSON カーニバルバッグ限定 M ジェイ&エムデヴィッドソン ショルダーバッグ

¥37,000 ¥21,090

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