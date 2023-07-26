【正規逆輸入品】 J&M DAVIDSON カーニバルバッグ限定 M ジェイ&エムデヴィッドソン ショルダーバッグ

J&M DAVIDSON ジェイ&エムデヴィッドソン M カーニバルバッグ2019年限定モデル

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半年前くらいにこちらで購入しましたが、使う機会がない為なくなくお譲りします。

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出品者様は2年ほど前に10万円程で購入したそうです。

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数回使用、私は未使用です。

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Mサイズになります。軽いところがいいです。

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#限定

商品の情報 ブランド ジェイアンドエムデヴィッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

J&M DAVIDSON ジェイ&エムデヴィッドソン M カーニバルバッグ2019年限定モデル半年前くらいにこちらで購入しましたが、使う機会がない為なくなくお譲りします。出品者様は2年ほど前に10万円程で購入したそうです。数回使用、私は未使用です。Mサイズになります。軽いところがいいです。スタッズが可愛いです。カラー:ブラック/9990素材:表地・・牛革、裏地・・豚革サイズ（約）:縦22cm×横17cm×マチ17.5cm持ち手:47cmショルダー全長:106cm（取外し可能・長さ調整不可）重さ:約390g商品番号:1761 7314#J&M DAVIDSON#ジェイ&エムデヴィッドソン#カーニバルバッグ#限定

商品の情報 ブランド ジェイアンドエムデヴィッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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