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【激安大特価！】 ジャイアントオーブ【Vivienne Westwood】 ネックレス

商品の説明

半年程前に購入したものですが、最初の2ヶ月しか使用せず放置しているため、出品させて頂きました。
K18 ダイヤモンド ペンダント ネックレス クローバーモチーフ 四葉
1部酸化で銅色になっていますが気になるほどでは無いです。
ペンダント 《アミュレット》 Cadenas　Amulettes Cadenas
それと、ネックレスチェーンは机に引っ掛けてしまいちぎれてしまって代替品を使用しているため、チェーンは無しです。

美品YON ネックレス70センチ　natureコイン

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態やや傷や汚れあり

TIFANNY ティファニー　エルサ・ペレッティ　ビーンネックレス

★完売品★agete<ディズニー>K10ブレスレット

アガット agete 三日月ネックレス K10
半年程前に購入したものですが、最初の2ヶ月しか使用せず放置しているため、出品させて頂きました。1部酸化で銅色になっていますが気になるほどでは無いです。それと、ネックレスチェーンは机に引っ掛けてしまいちぎれてしまって代替品を使用しているため、チェーンは無しです。

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ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態やや傷や汚れあり

【激安大特価！】 ジャイアントオーブ【Vivienne Westwood】 ネックレス

41分钟前

【激安大特価！】 ジャイアントオーブ【Vivienne Westwood】 ネックレス

¥43,000 ¥23,650

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