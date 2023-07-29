【在庫有】 COACHバッグ コーチショルダーバッグ C8163 デニムハンドバッグ2WAY ショルダーバッグ

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ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。

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こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。

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有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。

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made in China/Vietnam（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）

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よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

こんにちは (*^_^*)ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。made in China/Vietnam（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）【コーチ COACH C8163】【サイズ 】縦13cm(中央)×横21cm(最長部)×マチ8.5cm(底部) 持ち手 26cm〜34cm(取外し可能・調節可能) ショルダー(金属部分含む)103cm〜121cm(取外し可能・調節可能)【カラー】デニムマルチ【素 材 】シャンブレー×レザー【仕 様 】 ファスナー式開閉 内側 オープンポケット×1【付属品 】コーチ保存袋、COACHカード、COACH紙袋よろしくお願いいたします。

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