【60％OFF】 【限定品】NIKE エアジョーダン1MID メンズスニーカー 27.5cm スニーカー

●商品名

●スタイルコード

554724-371

●サイズ

メンズ27.5cm

●状態

新品未使用

●付属品

箱、黒タグ

●発売日

2022年1月25日

●その他、注意事項

新品未使用ですが、購入時より箱に傷等がある場

合がございます。 24時間以内に発送致します‼︎

質問等ありましたらお気軽にどうぞ^ ^

同様サイズのスニーカーはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#FMYのスニーカー275

⬛︎フォロー頂いた方には下記のようにお値下げ致します^ ^

400円 〜1999円→100円引き♪

2000円〜4999円→200円引き♪

5000円〜9999円→300円引き♪

10000円〜→500円引き♪

⬛︎2点以上まとめ買いで更に合計金額から

300円引き♫

■ご購入前に「フォロー割」「まとめ買い割」

とコメントください^ ^

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

