幸せなふたりに贈る結婚祝い 中村俊輔　ジャージーカード　セルティクユニフォーム スポーツ選手

■状態

メジャーリーグ大谷翔平 ボブルヘッド エンゼルス 2021 二刀流

カード状態は問題ありませんが、画像で良く確認して頂き、納得された方のみご購入お願いします。 カードの性質上、初期傷等はご了承下さいませ。 神経質な方、美品を求めている方はご遠慮下さい。

■発送

梱包し、迅速に発送させていただきます。

タグ

マンチェスター

シティ

イングランド

イングランド代表

topps

panini

大谷選手のボブルヘッド人形になります。

autograph

auto

チャンピオンズリーグ

champions league

直筆

直筆サイン

直筆 サイン

prizm プリズム

パッチ patch

サイン 直書き

オンカード card

soccer

panini soccer

panini サイン

topps soccer

topps サイン

immaculate

immaculate サイン

immaculate soccer

eminence

eminence サイン

eminence soccer

beautiful game

national treasures

obsidian soccer

autograph

auto

スペイン

UEFA

サインカード

サイン

パニーニ

ルーキー

カード

トップス

サッカー

イマキュレ

ナショトレ

エミネンス

オート

ジャンル(スポーツ選手)···サッカー

グッズ種別···その他

サイン有無···無し

性別···男

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

