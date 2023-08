正規店仕入れの 【全巻セット】ドラゴンボール改 魔人ブウDVD アニメ アニメ

●レンタルアップDVD になります。

●即購入、無言購入大歓迎。

●定型文でのお値下げコメントNGとなります。

具体的な希望金額をよろしくお願い致します。

常識ある方と気持ち良いお取引をしたいと考えておりますので、常識外のお値下げ要求は、スルー、またはブロックする場合がございます。

●DVD1枚につき+50円で、新品のトールケース(ブラック)に入れ替えて発送可能となります。

●クリーニング、除菌済み

「ドラゴンボール改 魔人ブウ編 DVD」全20巻

野沢雅子 / 古川登志夫 / 鳥山明

#野沢雅子 #古川登志夫 #鳥山明 #DVD

⬇️下のタグより私の商品を一覧で閲覧できます⬇️

#れおぽんDVD #れおぽんDVDアニメ

//日本国内の正規品・レンタルアップ品//

◎ 動作確認済み。

◎発送は主にゆうゆうメルカリ便を使いますが、基本的にご希望があれば、らくらくメルカリ便に変更可能となります。

無言購入、即購入大歓迎です♪

DVD多数出品しております。

複数購入で割引もさせていただきますので、お気軽にコメントください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

