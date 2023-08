[イベント販売版]少女革命ウテナ 画集 The hard core of UTENA (Illustration Side 、 Animation Side)

コミケット84(コミックマーケットC84)で購入したもので、当時の付属品がそろっております

本棚保管・ヤケ折れナシ・ペット香水たばこナシ

マットPP加工のカバーに開封すれば”まぁ付くな”という程度のスレあり

◆商品内容◆

・「Illustration Side」176ページ A4変形サイズ(縦297×横225ミリ)

現存する『ウテナ』のイラストのほぼ全てを収録(約180枚)

雑誌掲載イラストやちゃお連載時のカラーイラストが載ってます

・「Animation Side」264ページ A4変形サイズ(縦297×横225ミリ)

厳選した原画、セル、美術設定などアニメ関連の素材が載ってます

・イベント販売限定の紙袋(未使用コミケ帰り)

・ポストカード

以上、4点になります

天上ウテナ、姫宮アンシーはもちろん

チュチュ、桐生冬芽、西園寺莢一、有栖川樹璃、薫幹、桐生七実、鳳暁生、ディオス等

殆どのキャラクターイラストが収録されており、誰が推しでも満足の品

水星の魔女で話題になった本作ですが、恐らく、想像より多く重いフルカラー本

よろしくお願いいたします!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

