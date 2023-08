ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の

新品 オリバーピープルズ OV5184S 109452

新品 未使用 国内正規品となります。

並行輸入などは一切取り扱いはしていませんので

ご安心ください。

■カラー ゴールド

■レンズカラー 偏光ダークグリーン

■透過率 11%

■サイズ 50□21-145

■フレーム全長 132mm 縦 48mm

■付属品:純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書

メガネ/サングラスの個人出品をしております

ご購入からお届けまでのスピードを徹底しております

即購入、大歓迎です^_^ 可能な限り当日発送心掛けております!

★値下げ、画像追加のご要望にはお応えかねます。申し訳ございません。

★ご購入に関しましての注意点がプロフィールに記載してありますので、必ずおよみ頂くよう、宜しくお願いいたします。

全てのご購入はプロフィール全文をお読み頂いた後のものとして把握いたしますのでご了承下さい。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

