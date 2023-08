新品タグ付き未使用です⭐︎

YANUK

ヤヌーク

LILITH/リリス

ワイドストレートデニムパンツ

リネン混 ストレッチジーンズ カットオフ

お色はブルー。

定価26,400円

薄くてとても軽い綿麻ストレッチ生地のLILITH。

麻混なのにチクチクしないので、夏の時期でもストレスなく穿ける優秀な1本です♪

麻混にすることで独特のしゃり感と通気性が生まれデニムに清涼感を与えます。

裾に加工が入っているので丈詰めしなくても穿ける長さで、ハイカットのスニーカーを合わせてもバランスが取れる丈です◎

▼サイズ

22

▼実寸(cm)

ウエスト 60

ヒップ 83

股上 29

股下 65

ワタリ 56

裾幅 22

素人採寸のため

多少の誤差がある場合がございます。

※お値引きは必ず希望額をコメントください。

※傷ひとつない完璧な状態を求める方はご遠慮ください。

★在庫1点限りの早い者勝ち。即購入優先です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

