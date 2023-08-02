【超目玉枠】 Dallas cowboys ジャケット ナイロンジャケット

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カラー…ネイビー、ブラック

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サイズ…M

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<着丈75cm/身幅55cm/肩幅43cm/裄丈90cm>

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※平置き、素人採寸になりますので誤差はご容赦下さい

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状態…目立った傷や汚れなし

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※ビンテージ、中古品ですのでご理解の上ご購入お願いします

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※ご覧になっているモニターやライトの影響によって実物とは異なる写真がある場合がありますがご容赦下さい

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NFL ダラスカウボーイズ ジャケットLOGO7 game day カラー…ネイビー、ブラックサイズ…M<着丈75cm/身幅55cm/肩幅43cm/裄丈90cm>※平置き、素人採寸になりますので誤差はご容赦下さい状態…目立った傷や汚れなし※ビンテージ、中古品ですのでご理解の上ご購入お願いします※ご覧になっているモニターやライトの影響によって実物とは異なる写真がある場合がありますがご容赦下さい

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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