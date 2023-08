MAISON KITSUNE メゾンキツネのステンカラーコートの出品です。

新宿の伊勢丹にて購入の確実正規品。

購入時は15万円程の商品です。

冬〜春に2シーズンで10回程度着用後、クローゼットにしまっておりましたため、出品致します。

着用回数が少なく、目立った汚れ等もなく美品かと思いますが、新品をお求めの方はご購入はご遠慮ください。

ブランド:メゾンキツネ

カラー:ベージュ

サイズ:52 (Mサイズ相当)

寸法:着丈 約100cm 肩幅 約45cm

身幅 約53cm 袖丈 約62cm

※素人採寸のため、多少の誤差が生じる場合がございます。

※179cmで腕が多少短く感じるくらいのサイズ感でした。

52サイズ(S)ですが、ブルガリア製の海外規格ですので普段Mサイズ〜Lサイズの方でも問題なく着用できるかと思います。

ライナーは取り外し可能のモヘヤ54%、毛41%の素材のため、かなり暖かいです。

素材、装飾方法共に高級感が感じられる1枚です。

明るいベージュのカラーですので、男女問わず秋・冬・春ご着用いただけます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

よろしくお願い致します。

⭐︎--------------------

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メゾンキツネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

