超美品の ルイヴィトン スピーディ・バンドリエール 25 2022年限定 ハンドバッグ

必ずプロフィールご覧ください♪

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グッチ GUCCI アビー GGキャンバス ハンドバッグ

ルイヴィトン

LOUIS VUITTON ルイヴィトン M51900 レシタル ミニバッグ 鞄

パームスプリングバッグ

美品）フルラ FURLA メトロポリス サッチェル 2way バッグ

スピーディー バンドリエール 25

⭐️美品⭐️ ルイヴィトン ダミエ ネオグリニッジ ボストンバッグ

型番 M21061

ミュウミュウ MIUMIU ハンドバッグ ギャランティカード付き



グッチ/ハンドバッグ/シェリーライン/スエード/ブラック

購入店 銀座本店

ハンドバッグ トートバック オーストリッチ

購入日 2022年10月17日

美品✨ ゲラルディーニ ハンドバッグ ブラウン PVC レザー 自立型



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Sweet Heart スカーフ付きバッグ Big Bubble がま口バッグ

メゾンを象徴するデザインをクールにアップデートした「スピーディ・バンドリエール 25」。マットなネイビーブルーに仕上げたリサイクルナイロンにパッド加工を施し、モノグラム・パターンの刺繍とマイクロ・モノグラム キャンバスのトリミングをあしらいました。同じくパッド加工を施したトップハンドルとストラップが、ピローのような快適な風合いを演出します。

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今現在も入手困難なお品です。

【White Catさま専用】

私もロイヤル顧客の方にお願いして購入しました。

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まだ迷いがありますのでお値下げできません。

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ご理解の程宜しくお願い致します。

【専用】イヴサンローラン ハンドバッグ ミニボストン YSL シボ革 ブラウン

すり替え防止の為、返品は受け付けません。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

必ずプロフィールご覧ください♪ルイヴィトン パームスプリングバッグ スピーディー バンドリエール 25 型番 M21061購入店 銀座本店購入日 2022年10月17日メゾンを象徴するデザインをクールにアップデートした「スピーディ・バンドリエール 25」。マットなネイビーブルーに仕上げたリサイクルナイロンにパッド加工を施し、モノグラム・パターンの刺繍とマイクロ・モノグラム キャンバスのトリミングをあしらいました。同じくパッド加工を施したトップハンドルとストラップが、ピローのような快適な風合いを演出します。今現在も入手困難なお品です。私もロイヤル顧客の方にお願いして購入しました。まだ迷いがありますのでお値下げできません。ご理解の程宜しくお願い致します。すり替え防止の為、返品は受け付けません。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

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