☆商品

取り扱い説明書付き

生後1ヶ月〜36ヶ月頃

☆状態

状態はかなり綺麗状態で

大きな汚れやシミ等はございません

タイヤの動き良好です

☆発送

プチプチに巻いて発送します

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

